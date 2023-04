Next Gen, Almada verso il Napoli: chi è il gioiello che ha stregato Giuntoli (Di giovedì 20 aprile 2023) Da sempre storicamente il Sudamerica ha regalato al calcio dei talenti incredibili, alcuni hanno rispettato le attese, altri meno, ma molti di questi sono entrati nell’immaginario collettivo degli appassionati di questo sport. In particolare, l’Argentina ha contribuito a far appassionare al pallone decine di generazioni grazie a giocatori come Diego Armando Maradona, Lionel Messi o anche Paulo Dybala. Thiago Almada @Twitter Non è un caso quindi che alcune tra le migliori stelle del futuro, i cosiddetti Next Gen, siano argentini. L’ultimo nome in questo senso è quello di un centrocampista classe 2001 di proprietà dell’Atlanta United, Thiago Almada, che secondo CalcioNapoli24 avrebbe stregato il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, tanto che la ... Leggi su contropiedeazzurro (Di giovedì 20 aprile 2023) Da sempre storicamente il Sudamerica ha regalato al calcio dei talenti incredibili, alcuni hanno rispettato le attese, altri meno, ma molti di questi sono entrati nell’immaginario collettivo degli appassionati di questo sport. In particolare, l’Argentina ha contribuito a far appassionare al pallone decine di generazioni grazie a giocatori come Diego Armando Maradona, Lionel Messi o anche Paulo Dybala. Thiago@Twitter Non è un caso quindi che alcune tra le migliori stelle del futuro, i cosiddettiGen, siano argentini. L’ultimo nome in questo senso è quello di un centrocampista classe 2001 di proprietà dell’Atlanta United, Thiago, che secondo Calcio24 avrebbeil direttore sportivo del, Cristiano, tanto che la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JuventusNextGen : ?? We The Next Gen ?? L'ultimo episodio è disponibile ora su TikTok ???? - tuttosport : Contro il Sassuolo, #Allegri è riuscito a regalare un sogno ad un altro talento della Next gen ?? Un sogno a occhi… - juventusfc : ??Allegri: « Difficilmente De Sciglio sarà a disposizione. Porteremo però dei giocatori della Juventus Next Gen in t… - thomaspappacena : Io mi chiedo PERCHÉ non abbiano mai portato su next gen i vecchi giochi di TR, vorrei troppo rifarli ma non si poss… - Ftbnews24 : #Next Gen, Almada verso il Napoli: chi è il gioiello che ha stregato Giuntoli #Napoli, Next gen, Calciomercato Napo… -