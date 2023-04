Netflix: a breve altre limitazioni alla condivisione delle password (Di giovedì 20 aprile 2023) Netflix Inc. ha dichiarato che entro la fine di giugno introdurrà nuove limitazioni per la condivisione delle password, anche negli Stati Uniti, e che presto chiuderà l’attività di invio di DVD su cui l’azienda è stata costruita. Netflix ha aggiunto 1,75 milioni di abbonati nel primo trimestre e ha chiuso il periodo con 232,5 milioni di clienti, un ritmo di crescita molto più lento di quello a cui era abituata prima e durante la pandemia. Dopo aver perso abbonati per la prima volta in un decennio un anno fa, l’azienda ha adottato una serie di misure per espandere la sua base di clienti, tra cui il lancio di un livello di servizio ad-supportato e l’avvio di una limitazione della condivisione delle password. I cambiamenti strategici ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 20 aprile 2023)Inc. ha dichiarato che entro la fine di giugno introdurrà nuoveper la, anche negli Stati Uniti, e che presto chiuderà l’attività di invio di DVD su cui l’azienda è stata costruita.ha aggiunto 1,75 milioni di abbonati nel primo trimestre e ha chiuso il periodo con 232,5 milioni di clienti, un ritmo di crescita molto più lento di quello a cui era abituata prima e durante la pandemia. Dopo aver perso abbonati per la prima volta in un decennio un anno fa, l’azienda ha adottato una serie di misure per espandere la sua base di clienti, tra cui il lancio di un livello di servizio ad-supportato e l’avvio di una limitazione della. I cambiamenti strategici ...

