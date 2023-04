Nesta: «Inter con più stimoli in Europa? Spiego! Sull’euroderby…» (Di giovedì 20 aprile 2023) Nesta dice la sua sul doppio volto dell’Inter tra campionato e Champions League. L’ex difensore poi si esprime sul prossimo euroderby di Champions League EURODERBY ? Alessandro Nesta, a Prime Video, parla dell’atteso derby di Champions League: «Semifinale? Calendario favorevole per le italiane, da tanto tempo si aspettava un derby così. Ce lo goderemo. Rendimento dell’Inter diverso in campionato? Ci sono tanti giocatori che hanno qualche anno e trovano stimoli più in partite come in Champions League. Capitato anche a noi, negli ultimi anni di carriera vedevamo la Champions League come qualcosa di speciale e un po’ meno il campionato. Derby del 2003? Ho visto i miei compagni vivere male quella partita. Ancora se ne parla, il prestigio è enorme. Il punto di forza dell’Inter è la rosa e ... Leggi su inter-news (Di giovedì 20 aprile 2023)dice la sua sul doppio volto dell’tra campionato e Champions League. L’ex difensore poi si esprime sul prossimo euroderby di Champions League EURODERBY ? Alessandro, a Prime Video, parla dell’atteso derby di Champions League: «Semifinale? Calendario favorevole per le italiane, da tanto tempo si aspettava un derby così. Ce lo goderemo. Rendimento dell’diverso in campionato? Ci sono tanti giocatori che hanno qualche anno e trovanopiù in partite come in Champions League. Capitato anche a noi, negli ultimi anni di carriera vedevamo la Champions League come qualcosa di speciale e un po’ meno il campionato. Derby del 2003? Ho visto i miei compagni vivere male quella partita. Ancora se ne parla, il prestigio è enorme. Il punto di forza dell’è la rosa e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Nesta: «Inter con più stimoli in Europa? Spiego! Sull'euroderby...» - - Nuanda771 : @Casa_Inter Telecronaca Ambrosini in studio Marchisio e Nesta, ma porco diooooo - FSIANI87 : RT @digitalsat_it: #ChampionsLeague , #InterBenfica (diretta esclusiva #Amazon @PrimeVideoIT) - digitalsat_it : #ChampionsLeague , #InterBenfica (diretta esclusiva #Amazon @PrimeVideoIT) - Clenbuterolo : RT @alexandernevs3: Io dico che perdemmo di poco perché Emre, C.Zanetti, Di Biagio e Kallon non erano campioni come Rui Costa. Seedorf, She… -