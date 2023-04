Nervi tesi in Roma-Feyenoord | follia del vice di Mourinho | strattona un avversario davanti alla panchina | espulso – Il video

(Di giovedì 20 aprile 2023) Tensione a mille durantesin dai primi minuti, non solo in campo ma anche in, con il secondo di José, Salvatore Foti, protagonista suo malgrado di un episodio da cartellino rosso. Sin dalle prima battute era stato il tecnico portoghese a lamentarsi con l’arbitro Taylor e i suoi collaboratori per i continui tentativi degli olandesi di perdere tempo in più occasioni. Poco dopo la mezz’ora però il clima si infiamma, quando Santiago Gimenez e ilnista Llorente si sono trovati a contendersi il possessogiallorossa. A pallone ormai uscito dal campo, i due hanno continuato a bisticciare, finché non è intervenuto Foti che si è avvicinato all’e lo ha trattenuto. Gimenez si è ...

Salvatore Foti, durante il match di Europa League contro gli olandesi, si è reso protagonista di un episodio che ha fatto discutere ...