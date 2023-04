Nel mondo siamo troppi o pochi? L’ultimo rapporto Onu smonta le narrazioni allarmistiche che colpiscono il corpo delle donne (Di giovedì 20 aprile 2023) Otto miliardi: è il numero di esseri umani che abitano la terra. Il numero più alto nella storia, mentre il tasso globale di crescita della popolazione è in continua discesa, mai così basso dagli anni Cinquanta-Sessanta. siamo in troppi o troppo pochi su questo pianeta? Nessuna delle due cose, risponde UNFPA, l’agenzia ONU per la popolazione, nel nuovo rapporto annuale sullo stato della popolazione nel mondo, che è stato presentato il 18 aprile a Roma a cura di AIDOS e UNFPA. Non è di “bomba” o di “arresto” demografico che dovremmo parlare per governare le tendenze demografiche, ma di “resilienza demografica“, ovvero di come assicurare ai sistemi sociali ed economici la capacità di adattarsi, rimanendo in sintonia con ciò che le persone stesse dicono di volere. No alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Otto miliardi: è il numero di esseri umani che abitano la terra. Il numero più alto nella storia, mentre il tasso globale di crescita della popolazione è in continua discesa, mai così basso dagli anni Cinquanta-Sessanta.ino tropposu questo pianeta? Nessunadue cose, risponde UNFPA, l’agenzia ONU per la popolazione, nel nuovoannuale sullo stato della popolazione nel, che è stato presentato il 18 aprile a Roma a cura di AIDOS e UNFPA. Non è di “bomba” o di “arresto” demografico che dovremmo parlare per governare le tendenze demografiche, ma di “resilienza demografica“, ovvero di come assicurare ai sistemi sociali ed economici la capacità di adattarsi, rimanendo in sintonia con ciò che le persone stesse dicono di volere. No alle ...

