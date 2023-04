Nel Milan la vera differenza la fa Maldini: personalità ed esperienza che valgono come gol (CorSera) (Di giovedì 20 aprile 2023) A far vincere il Milan in Champions League, contro il Napoli, è stato il dna rossonero oltre che una presenza imprescindibile, quella di Paolo Maldini. Lo scrive il Corriere della Sera. “La storia non va in campo, questo è vero, ma può fare la differenza. Specie se puoi contare su Paolo Maldini, che la Champions la conosce come pochi, avendola alzata cinque volte. La sua personalità, la sua esperienza, valgono come gol. E la conferma arriva dritta dallo spogliatoio rossonero, da chi lo vive giorno per giorno”. Lo slogan che Maldini ama ripetere nei momenti clou è uno soltanto: «Noi siamo il Milan». Il quotidiano ne spiega il senso: “Non consumiamo energie pensando agli avversari, all’ambiente esterno o ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 20 aprile 2023) A far vincere ilin Champions League, contro il Napoli, è stato il dna rossonero oltre che una presenza imprescindibile, quella di Paolo. Lo scrive il Corriere della Sera. “La storia non va in campo, questo è vero, ma può fare la. Specie se puoi contare su Paolo, che la Champions la conoscepochi, avendola alzata cinque volte. La sua, la suagol. E la conferma arriva dritta dallo spogliatoio rossonero, da chi lo vive giorno per giorno”. Lo slogan cheama ripetere nei momenti clou è uno soltanto: «Noi siamo il». Il quotidiano ne spiega il senso: “Non consumiamo energie pensando agli avversari, all’ambiente esterno o ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : INTER IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE DOPO 13 ANNI Benfica mai veramente in corsa per la rimonta. Inter in total… - lucabianchin7 : Le date delle semifinali di Champions tra #Milan e #Inter. mercoledì 10 maggio Milan-Inter martedì 16 maggio Inter-… - pisto_gol : Non si può dire che gli arbitri designati da #Rosetti per Milan-Napoli abbiano fatto bella figura: #Kovacs è stato… - Eder_Tack : @_esegesi_ 21 anni, appena terminato il servizio militare e una fede nel Milan sopra tutto e tutti, incosciente com… - tiapaganoni : RT @DrTuitter: ?? #Tomori che insegna l'educazione a #Kvara. A volte le esultanze sbagliate rischiano di tornarti nel culo. A #Napoli ne san… -