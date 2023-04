‘Ndrangheta in Piemonte | colpita la cosca Alvaro | 9 arresti tra Ivrea e Vibo Valentia

(Di giovedì 20 aprile 2023) Truffe contro imprenditori della provincia di Torino, estorsioni ai danni di un broker finanziario e la gestione di una locale collegata alla rete unitaria dellase. Sono queste le accuse contestate dai carabinieri a nove persone arrestate tra ile Calabria. I provvedimenti sono stati eseguiti ae a Chivasso, nel Torinese, e a. L’operazione è diretta contro un gruppo ritenuto una emanazione alladi Sinopoli, in provincia di Reggio Calabria. I 9 indagati sono colpiti da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Torino su richiesta della Direzione fistrettuale antimafia, in quanto ritenuti gravemente indiziati a vario titolo, dei reati di associazione di tipo ...

