NBA | risultati della notte 20 aprile | playoff | Memphis e Milwaukee impattano la serie Denver fatica | ma fa 2-0 con Minnesota

(Di giovedì 20 aprile 2023) Nellaitaliana si sono giocate tre partite del secondo turno deistagione 2022-2023 di NBA . In campo sono scesi iGrizzlies e Los Angeles Lakers,Bucks e Miami Heat, eNuggets eTimberwolves. Andiamo a scoprire come è andata a finire. Pareggiano laGrizzlies, nonostante l’assenza di Ja Morant, che battono i Los Angeles Lakers 103-93. I californiani subiscono la superiorità diper tutto il match, con i Grizzlies che toccano il +20 poco dopo l’intervallo. Provano a rientrare LeBron e compagni, ma i padroni di casa resistono e conquistano il primo successo nei2023. Ai Lakers non bastano i 28 punti e 12 rimbalzi di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Playoff NBA, i risultati di oggi: vincono Grizzlies e Bucks anche senza Morant e Giannis: Serata di conferme import… - Pietro646673512 : Comunque memphis è davvero migliore con tyus jones anziché Morant. Non solo parlano i risultati di squadra, ma è an… - ngiocoli : RT @rprat75: Ecco il pezzo sulle 3 partite #NBA della notte. Le vittorie di Suns, Celtics e Cavs. Più la notizia della sospensione di Green… - omykamal : RT @rprat75: Ecco il pezzo sulle 3 partite #NBA della notte. Le vittorie di Suns, Celtics e Cavs. Più la notizia della sospensione di Green… - LucaCico80 : -

Buone notizie per i Suns. Vincono Gara 2 con i tre fenomeni in evidenza: Booker segna 38 punti, Durant 25, Paul fa la differenza in volata. Erano spalle al muro dopo il k.o. di Gara 1 ed erano finiti ...Gli esami ai raggi X sononegativi scongiurando guai più gravi, mentre analisi più ... FOTOGALLERY ©Getty %s Foto rimanentiAi playoff contro 23 squadre: incredibile LeBron Scendendo in ......sull', dato che il campionato statunitense di Basket è amatissimo anche da noi. D'altronde, come non si può amare uno sport che è un vero e proprio spettacolo e, al di là deimeramente ...

Playoff NBA, i risultati di oggi: vincono Grizzlies e Bucks anche senza Morant e Giannis Sky Sport

Tre gare nella notte di playoff NBA, con i Nuggets e i Lakers che vogliono indirizzare le serie, mentre i Bucks dovranno rispondere agli Heat ...Ecco tutti i risultati della notte del 18 aprile dei playoff NBA 2022/23. Vendetta Cleveland, tutto facile per Boston.