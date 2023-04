Natalità | Misiani Pd | ' Giorgetti prende in giro italiani'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Sulla, la proposta didi azzerare le tasse per chi fa più di due figli è una presa inper chi sta peggio, perché taglierebbe fuori i dieci milioni di contribuenti che tasse non ne pagano perché hanno redditi troppo bassi". Così il senatore Antonio, responsabile economico della segreteria del Pd, ad Affar.it. Sul Def osserva: "E' una scatola vuota, un documento inadeguato e rinunciatario. Sui saldi prevale la prudenza, sulle scelte l'immobilismo. Con un problema grande come una casa: manca una caterva di soldi per la prossima manovra di bilancio. Serviranno come minimo da 25 a 30 miliardi. Il Def ne mette a disposizione meno di 6! Non ci sono soldi e nemmeno idee. Non c'è una strategia per difendere il potere d'acquisto dei redditi. ...