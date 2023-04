Nasce M&C SAATCHI EU: la nuova piattaforma europea di Creative Solutions (Di giovedì 20 aprile 2023) M&C SAATCHI Group rafforza la propria offerta europea con una piattaforma continentale pensata per rispondere in modo nuovo alle più diverse esigenze dei clienti: dalla consulenza strategica alla brand experience, dalle global issue sociali e ambientali al marketing delle passioni. Un nuovo modello operativo agile e connesso, con hub specialistici e “houses” nelle principali città europee. Alla guida Carlo Noseda, CEO M&C SAATCHI EU. Milano, 20 Aprile 2023. M&C SAATCHI presenta la sua nuova piattaforma europea, nata per valorizzare le diversità e creare sinergie tra culture e paesi. Una nuova dimensione per M&C SAATCHI che riflette ciò che un Creative Business Partner oggi deve saper ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 aprile 2023) M&CGroup rafforza la propria offertacon unacontinentale pensata per rispondere in modo nuovo alle più diverse esigenze dei clienti: dalla consulenza strategica alla brand experience, dalle global issue sociali e ambientali al marketing delle passioni. Un nuovo modello operativo agile e connesso, con hub specialistici e “houses” nelle principali città europee. Alla guida Carlo Noseda, CEO M&CEU. Milano, 20 Aprile 2023. M&Cpresenta la sua, nata per valorizzare le diversità e creare sinergie tra culture e paesi. Unadimensione per M&Cche riflette ciò che unBusiness Partner oggi deve saper ...

