Nasce a Genova prima microfactory per fuoriserie elettriche targata Motors Grouping

(Di giovedì 20 aprile 2023) È stata individuata nella Valpolcevera la location in cui sorgerà per un investimento stimato di 6 milioni di euro Laper auto: è l’ambizioso progetto presentato ufficialmente questa mattina al Talent Garden dei Giardini Baltimora da, alla presenza dell’assessore comunale allo Sviluppo Economico Mario Mascia. Si tratta di una rivoluzione assoluta nel modo stesso di concepire la produzione di vetture e l’intera filiera dell’automotive. Non poteva che partire da, per storia e conformazione città laboratorio della mobilità sostenibile e di un nuovo approccio per affrontare le sfide globali della transizione ecologica e industriale. È stata individuata nella Valpolcevera la location ...

Genova – La location è stata individuata nella Valpolcevera ... Avviato alla fine del 2022, questo progetto nasce da un secondo concorso internazionale che ha visto la partecipazione di 37 team, tra ...Nasce a Genova la prima microfactory retail per auto fuoriserie elettriche targata dalla start app Motors Grouping. Il progetto è stato presentato al Talent Garden, alla presenza dell'assessore comuna ...