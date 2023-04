Nasa, 'il nostro satellite è ancora in orbita' (Di giovedì 20 aprile 2023) Nessun satellite della Nasa è caduto sulla capitale ucraina Kiev: lo ha detto all'agenzia di stampa Afp un portavoce dell'agenzia spaziale statunitense. Il capo dell'amministrazione militare di Kiev, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 aprile 2023) Nessundellaè caduto sulla capitale ucraina Kiev: lo ha detto all'agenzia di stampa Afp un portavoce dell'agenzia spaziale statunitense. Il capo dell'amministrazione militare di Kiev, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Giallo sull’esplosione nel cielo di Kiev. La Nasa: «Il nostro satellite è ancora in orbita» - TuttoQuaNews : RT @RaiNews: Lampo nella notte di Kiev, la Nasa smentisce i militari ucraini: 'Non era un nostro satellite' - Italian : Nasa, 'il nostro satellite è ancora in orbita' - RaiNews : Lampo nella notte di Kiev, la Nasa smentisce i militari ucraini: 'Non era un nostro satellite' - fisco24_info : Nasa, 'il nostro satellite è ancora in orbita': L'agenzia spaziale smentisce Kiev -