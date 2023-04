Napoli vicino all’acquisto dell’attaccante Thiago Almada: la situazione (Di giovedì 20 aprile 2023) Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, sarebbe ad un passo dall’acquisto del giovane attaccante dell’Atlanta United Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, sarebbe ad un passo dall’acquisto del giovane attaccante dell’Atlanta United, Thiago Almada, in vista della prossima sessione di mercato estiva. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, il classe 2001 viene valutato circa 20 milioni di euro, con il club di De Laurentiis che sarebbe pronto a chiudere in brevissimo tempo questo grande colpo sia per il presente che per il futuro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 aprile 2023) Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del, sarebbe ad un passo ddel giovane attaccante dell’Atlanta United Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del, sarebbe ad un passo ddel giovane attaccante dell’Atlanta United,, in vista della prossima sessione di mercato estiva. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss, il classe 2001 viene valutato circa 20 milioni di euro, con il club di De Laurentiis che sarebbe pronto a chiudere in brevissimo tempo questo grande colpo sia per il presente che per il futuro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

