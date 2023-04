Napoli veste Papa Francesco | bellissimo dono ispirato a Maria che scioglie i nodi

... la costituzione o meno in giudizio di Codacons e Associazione ClubMaradona che, tramite l'...c'è la federazione oggi assente e la procura generale che per prassi partecipa con una duplice......la federazione oggi assente e la procura generale che per prassi partecipa con una duplicedi ... infatti, salirebbe a 59 punti in classifica, che varrebbero il terzo posto alle spalle die ...... I 3 dell'Operazione Drago sarà presentato in anteprima a COMICONin versione restaurata. Il film, in questa nuova, sarà disponibile nelle sale cinematografiche italiane dal 14 al 16 ...

L'Isis Isabella D'Este di Napoli veste Francesco per il decimo anniversario del Pontificato Corriere della Sera

Un dono molto speciale per Papa Francesco e viene direttamente da Napoli. Un regalo particolare che alcuni studenti hanno deciso di fare.Il cantautore partenopeo, nel 2021, era stato colpito da una grave emorragia cerebrale: Federico Salvatore si è spento due anni dopo, a 63 anni ...