Napoli, qualcosa si è rotto in aprile. Proprio come accadde un anno fa (Il Giornale) (Di giovedì 20 aprile 2023) Il giorno dopo l'eliminazione dalla Champions, il Napoli è un misto di rabbia e orgoglio. Rabbia per essere usciti anche con lo zampino della sfortuna e degli errori arbitrali, orgoglio per lo straordinario cammino compiuto in Europa. Il Giornale si accoda a Libero manifestando preoccupazioni anche per il campionato: qualcosa si è rotto, nel mese di aprile, Proprio come accadde un anno fa. "Il tecnico recrimina sull'arbitro, ma qualcosa si è rotto in aprile. come un anno fa". Il Giornale scrive: "E perché no, nel day-after trova spazio adesso anche la preoccupazione. Più 14 a otto giornate dalla fine è un buon vantaggio ma non ..."

