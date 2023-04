Napoli-Osimhen, il prezzo sale (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Napoli è uscito dalla Champions League, ma il prezzo di Victor Osimhen continua a salire: suo il gol al Maradona dell’1 a 1 finale contro il Milan Il Napoli è uscito dalla Champions League, ma il prezzo di Victor Osimhen continua a salire: suo il gol al Maradona dell’1 a 1 finale contro il Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sul nigeriano sarebbero finiti gli occhi di tante big del calcio europeo. De Laurentiis valuta attualmente l’attaccante almeno 150 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 aprile 2023) Ilè uscito dalla Champions League, ma ildi Victorcontinua a salire: suo il gol al Maradona dell’1 a 1 finale contro il Milan Ilè uscito dalla Champions League, ma ildi Victorcontinua a salire: suo il gol al Maradona dell’1 a 1 finale contro il Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sul nigeriano sarebbero finiti gli occhi di tante big del calcio europeo. De Laurentiis valuta attualmente l’attaccante almeno 150 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

