Napoli, novità tra Giuntoli e la Juventus: De Laurentiis ha preso una decisione (Di giovedì 20 aprile 2023) Smaltita la delusione per l’eliminazione dalla Champions League, per il Napoli è tempo di tornare a concentrarsi sul campionato. Gli azzurri sono a un passo dal sogno chiamato scudetto e non vogliono di certo lasciarsi sfuggire l’occasione di entrare nella storia del club azzurro. Tra i grandi artefici di questa straordinaria stagione c’è il d.s. dei partenopei, Cristiano Giuntoli, in grado di ringiovanire la squadra, abbattere i costi del monte ingaggi, ma aumentando il valore tecnico della rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Tradotto: quello di Giuntoli con il Napoli è stato un vero capolavoro. E non a caso la Juventus vorrebbe strappare il dirigente agli azzurri per far ripartire il nuovo ciclo bianconero. Giuntoli e Santoro a Castel Volturno De ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 20 aprile 2023) Smaltita la delusione per l’eliminazione dalla Champions League, per ilè tempo di tornare a concentrarsi sul campionato. Gli azzurri sono a un passo dal sogno chiamato scudetto e non vogliono di certo lasciarsi sfuggire l’occasione di entrare nella storia del club azzurro. Tra i grandi artefici di questa straordinaria stagione c’è il d.s. dei partenopei, Cristiano, in grado di ringiovanire la squadra, abbattere i costi del monte ingaggi, ma aumentando il valore tecnico della rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Tradotto: quello dicon ilè stato un vero capolavoro. E non a caso lavorrebbe strappare il dirigente agli azzurri per far ripartire il nuovo ciclo bianconero.e Santoro a Castel Volturno De ...

