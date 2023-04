Napoli, non c’è accordo su chi organizzerà la festa scudetto (CorMez) (Di giovedì 20 aprile 2023) In Prefettura si susseguono le riunioni per organizzare la festa scudetto del Napoli, in programma per il 4 giugno, ovvero la data ufficiale di chiusura del campionato di Serie A. Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, non ci sarebbe accordo su chi debba essere il soggetto attuatore, ovvero quello deputato a gestire le risorse economiche. “Proseguono non senza qualche difficoltà le riunioni in Prefettura per l’organizzazione della festa del 4 giugno, ultima di campionato di serie A. Ieri, al tavolo a cui hanno partecipato, tra gli altri, rappresentanti del Comune, Regione, Unione Industriali, del calcio Napoli e delle forze dell’Ordine, è stato stabilita una bozza di protocollo d’intesa. Resta irrisolto il nodo del soggetto attuatore, cioè colui che gestisce le risorse ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 20 aprile 2023) In Prefettura si susseguono le riunioni per organizzare ladel, in programma per il 4 giugno, ovvero la data ufficiale di chiusura del campionato di Serie A. Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, non ci sarebbesu chi debba essere il soggetto attuatore, ovvero quello deputato a gestire le risorse economiche. “Proseguono non senza qualche difficoltà le riunioni in Prefettura per l’organizzazione delladel 4 giugno, ultima di campionato di serie A. Ieri, al tavolo a cui hanno partecipato, tra gli altri, rappresentanti del Comune, Regione, Unione Industriali, del calcioe delle forze dell’Ordine, è stato stabilita una bozza di protocollo d’intesa. Resta irrisolto il nodo del soggetto attuatore, cioè colui che gestisce le risorse ...

