Napoli, nessun riscatto per Ndombele: tornerà a Londra (Di giovedì 20 aprile 2023) Dopo l’amara uscita dalla Champions League, il Napoli sta puntando l’attenzione sui propri giocatori per definire le situazioni contrattuali. Per Tanguy Ndombele, l’esperienza in azzurro sta per terminare poiché la società ha deciso di non riscattarlo. La Gazzetta dello Sport ne ha parlato della sua edizione odierna. nessun riscatto: Ndombele torna a Londra “Il Napoli L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 20 aprile 2023) Dopo l’amara uscita dalla Champions League, ilsta puntando l’attenzione sui propri giocatori per definire le situazioni contrattuali. Per Tanguy, l’esperienza in azzurro sta per terminare poiché la società ha deciso di non riscattarlo. La Gazzetta dello Sport ne ha parlato della sua edizione odierna.torna a“IlL'articolo

