Napoli, la crescita di Meret: certezza tra i pali e al fantacalcio (Di giovedì 20 aprile 2023) Le scorie della sfortunata notte di Champions League devono essere smaltite in fretta per permettere al Napoli di concentrarsi sul campionato. La squadra di Luciano Spalletti ha espresso un ottimo gioco nella gara contro il Milan. Forte del risultato dell’andata, Pioli ha impostato il match attendendo i partenopei nella propria metà campo per poi ripartire con Leao ed Hernandez. Tattica riuscita grazie all’errore di Ndombelé ed il mezzo pasticcio in difesa. Il Napoli per il fantacalcio non esce tuttavia ridimensionato da questa sfida. Positivo il ritorno al gol di Victor Osimhen, che potrebbe aumentare il suo bottino di reti in campionato. Bene lo stesso Ndombelé il quale sarà osservato speciale in questo finale di stagione. Ottima soprattutto la prestazione di Alex Meret, che ancora una volta con il rigore parato ... Leggi su contropiedeazzurro (Di giovedì 20 aprile 2023) Le scorie della sfortunata notte di Champions League devono essere smaltite in fretta per permettere aldi concentrarsi sul campionato. La squadra di Luciano Spalletti ha espresso un ottimo gioco nella gara contro il Milan. Forte del risultato dell’andata, Pioli ha impostato il match attendendo i partenopei nella propria metà campo per poi ripartire con Leao ed Hernandez. Tattica riuscita grazie all’errore di Ndombelé ed il mezzo pasticcio in difesa. Ilper ilnon esce tuttavia ridimensionato da questa sfida. Positivo il ritorno al gol di Victor Osimhen, che potrebbe aumentare il suo bottino di reti in campionato. Bene lo stesso Ndombelé il quale sarà osservato speciale in questo finale di stagione. Ottima soprattutto la prestazione di Alex, che ancora una volta con il rigore parato ...

