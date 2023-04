Napoli, la Champions ha portato una cifra record nelle casse azzurre. De Laurentiis non è contento: L’idea del patron (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Napoli ha fatto un magnifico percorso in Europa, che ha portato notti indimenticabili a Glasgow, Amsterdam e Francoforte, e ha guadagnato 82 milioni di euro. L’importanza di vincere lo scudetto è indiscutibile, ma ciò che conta davvero per le casse del Napoli è la certezza del ritorno in Champions League, che garantisce già per il bilancio 2023-2024 un incasso minimo di 40 milioni di euro. Non è affatto male. Dopo l’eliminazione ai quarti di finale, è il momento di fare i conti. Arrivare a Istanbul avrebbe significato altri 28 milioni di euro solo per i premi Uefa (senza contare i guadagni dallo stadio), ma anche vincere il campionato porta un bel assegno di 33,5 milioni di euro (tra il premio della Lega e quello dell’Uefa). In generale, per molti club italiani, queste cifre farebbero comodo ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 20 aprile 2023) Ilha fatto un magnifico percorso in Europa, che hanotti indimenticabili a Glasgow, Amsterdam e Francoforte, e ha guadagnato 82 milioni di euro. L’importanza di vincere lo scudetto è indiscutibile, ma ciò che conta davvero per ledelè la certezza del ritorno inLeague, che garantisce già per il bilancio 2023-2024 un incasso minimo di 40 milioni di euro. Non è affatto male. Dopo l’eliminazione ai quarti di finale, è il momento di fare i conti. Arrivare a Istanbul avrebbe significato altri 28 milioni di euro solo per i premi Uefa (senza contare i guadagni dallo stadio), ma anche vincere il campionato porta un bel assegno di 33,5 milioni di euro (tra il premio della Lega e quello dell’Uefa). In generale, per molti club italiani, queste cifre farebbero comodo ...

