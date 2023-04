Napoli, Giordano: "Il tricolore non può passare in secondo piano: qui si sta riscrivendo la storia " (Di giovedì 20 aprile 2023) Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto a Radio Marte nel corso di "Forza Napoli Sempre" condotto da Gianluca Gifuni: «Favola Champions finita? La Champions è così: o vai avanti o vai fuori, non si scappa. C'era la sensazione di poter passare: le statistiche hanno un valore e parlano di tanti tiri in porta. La delusione dipende da questo: averci creduto e non avercela fatta. La sorte ha tolto al Napoli Osimhen, Simeone, Raspadori, Kim, Anguissa. Poi ci sono cose che mi sfuggono: ancora non capisco come si faccia a non ammonire Leao quando spacca la bandierina. Troppi episodi dubbi: le doppie partite si giocano sugli episodi e se te ne vanno così tanti contro, puoi essere anche più forte ma non passi il turno. Volata scudetto? Il tricolore non può ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 20 aprile 2023) Antonio, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto a Radio Marte nel corso di "ForzaSempre" condotto da Gianluca Gifuni: «Favola Champions finita? La Champions è così: o vai avanti o vai fuori, non si scappa. C'era la sensazione di poter: le statistiche hanno un valore e parlano di tanti tiri in porta. La delusione dipende da questo: averci creduto e non avercela fatta. La sorte ha tolto alOsimhen, Simeone, Raspadori, Kim, Anguissa. Poi ci sono cose che mi sfuggono: ancora non capisco come si faccia a non ammonire Leao quando spacca la bandierina. Troppi episodi dubbi: le doppie partite si giocano sugli episodi e se te ne vanno così tanti contro, puoi essere anche più forte ma non passi il turno. Volata scudetto? Ilnon può ...

