(Di giovedì 20 aprile 2023) Ilfare i tifosi di Milan, Juventus e Inter, uniti contro la squadra di Spalletti. Il giorno dopo l’uscita delsi registrano le reazioni dei tifosi di Juventus, Inter e Milan, che rappresentano gran parte del tifo sparso inItalia. Già prima della partita i tifosi delle squadre del Nord Italia si erano schierate compatte contro il. Un coro unanime leggendo anche i commenti sotto i post delle pagine ufficiali della SSCN. Ma anche quelli sparsi in giro per il web. La colazione dei tifosi del Nord aveva deciso di schierarsi compatta contro il, unica squadra del Sud Italia a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #NapoliMilan, vergogna fuori dall'Hotel Vesuvio: ululati razzisti e versi di scimmia nei confronti di #Leao - DiegoDeLucaTwit : Avevano collocato il #Napoli fuori dalle prime quattro e fantasticato difficoltà nel superare il girone #Champions.… - napolipiucom : Napoli fuori dalla Champions League: esulta tutta Italia! La crescita azzurra fa paura #Inter #Juventus #Milan… - sa_ambro : RT @Wito34010166: 1) #Napoli fuori dalla Champions; 2) la costituzione in giudizio del #Codacons e dell'associazione club Napoli #Maradona… - francesco47x : @ItsDuivel Non facciamo i provinciali, che la nostra storia dice altro..intanto pensiamo al quarto posto che 'é il… -

L'immediato ritorno, tra Sassuolo e(36e terzultima giornata). Per il Milan la semifinale di ... È Milan - Inter, col Milan in casa e l'Intercasa, per quanto lo stadio sia sempre lo stesso.... e la formazione che Felice conduce con passione sia nella propria cucina che. Felice, dopo ...di Biologia (Scuola Politecnica e delle Scienze di Base) dell'Università degli Studi di...Adesso si deve dire che ilè una brutta squadra perché èdalla Champions No, perché io li ho visti ieri e sono rimasto impressionato per come hanno giocato . Sono sicuro che l'anno ...

Napoli fuori dalla Champions e Milan in semifinale: l'ironia dei social Tuttosport

Non c'è un brivido legato allo scudetto. Conquistare 11 punti in otto partite (ammesso che la Lazio le vinca proprio tutte) non sembra una missione impossibile. Eppure una ...Dopo il pari con il Bayern Monaco e il pass staccato per la semifinale di Champions League, il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato anche del Napoli in conferenza stampa. “Quando gioch ...