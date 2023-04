Napoli eliminato ma tutta Europa ammira Osimhen | e il prezzo sale a 150 milioni

(Di giovedì 20 aprile 2023) Anche mezzovale tantissimo. E non è una battuta in chiave mercato. Cosa significhi avere Victornelsi è capito ancor meglio in questa sfida dei quarti contro il Milan. L'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 1926pe : RT @napolimagazine: CDS - Napoli eliminato dalla Champions, ma ADL può sorridere: circa 80 milioni di guadagno - 1926pe : RT @Spazio_Napoli: Napoli eliminato dalla Champions League, Adani convinto: cos’ha detto sul Milan! - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Napoli eliminato dalla Champions, ma ADL può sorridere: circa 80 milioni di guadagno - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - Napoli eliminato dalla Champions, ma ADL può sorridere: circa 80 milioni di guadagno - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Napoli eliminato dalla Champions, ma ADL può sorridere: circa 80 milioni di guadagno -

Lo confidò al presidente Aurelio De Laurentiis nel giorno che si conobbero nell'estate 2020, prima di firmare il contratto che lo avrebbe legato alfino a 2025: voleva vincere lo scudetto, ma ...Ilesce dalla Champions con l'onore delle armi, è statoda chi era consapevole di incontrare una squadra forte e meritevole del primato in campionato. Per farlo ha dovuto giocare da ...Commenta per primo Milan - Inter si giocheranno un posto in finale di Champions League dopo avere Benfica . La Uefa ha ufficializzato le date delle semifinali. LE DATE - La partita d'andata sarà Milan - Inter e si giocherà mercoledì 10 maggio , mentre il ritorno è in programma ...

Champions, Napoli eliminato dal Milan: «E dall'arbitro. Assurdo col Var...» ilmattino.it

Blog Calciomercato.com: Dal giorno dei sorteggi si narrava di una storia già scritta, da raccontare ai posteri. Dal finale annunciato senza sorprese. Invece dopo due belle ...Rabbia azzurra dopo l'addio alla Champions: dai cartellini dell'andata (Leao graziato, Kim e Anguissa stangati) al rigore non fischiato su Lozano ...