Napoli, con la Juve l’ultimo turn-over: ecco i cambi di Spalletti (Di giovedì 20 aprile 2023) per il big match di stasera all’Allianz Stadium Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, potrebbe effettuare qualche cambio di formazione per la gara contro la Juventus di domenica sera. A riferirlo è l’edizione odierna de Il Mattino. “Oggi, dunque, sarà giorno libero per tutti ma non per Osimhen che avrà una seduta di terapia e massaggi straordinari, proprio per essere in condizione domenica a Torino senza correre il rischio di una ricaduta. Per la formazione è ancora presto, ma Elmas scalpita di nuovo”. Spalletti dovrebbe inserire dal primo minuto Ostigard ed Elmas Nel match contro la Juventus Luciano Spalletti potrebbe far rifiatare diversi atleti che negli ultimi giorni hanno dovuto sostenere un tour de force con tante sfide tra Serie A e Champions League. Ragion ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 20 aprile 2023) per il big match di stasera all’Allianz Stadium Luciano, allenatore del, potrebbe effettuare qualcheo di formazione per la gara contro lantus di domenica sera. A riferirlo è l’edizione odierna de Il Mattino. “Oggi, dunque, sarà giorno libero per tutti ma non per Osimhen che avrà una seduta di terapia e massaggi straordinari, proprio per essere in condizione domenica a Torino senza correre il rischio di una ricaduta. Per la formazione è ancora presto, ma Elmas scalpita di nuovo”.dovrebbe inserire dal primo minuto Ostigard ed Elmas Nel match contro lantus Lucianopotrebbe far rifiatare diversi atleti che negli ultimi giorni hanno dovuto sostenere un tour de force con tante sfide tra Serie A e Champions League. Ragion ...

