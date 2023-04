Napoli | addio Champions | il fantacalcio ritrova Osimhen e Kvaratskhelia

Leggi su contropiedeazzurro

(Di giovedì 20 aprile 2023) Nella serata diLeague di martedì 18 aprile è arrivato il primo verdetto europeo per le squadre italiane. Il Milan stava per espugnare di nuovo il Maradona, ma al tap-in di Giroud ha risposto la zuccata di. Il pareggio partenopeo, nel recupero, non ha evitato l’eliminazione al, sconfitta all’andata per 1-0. Senza più l’impegno infrasettimanale,al turnover per Spalletti ed obbligo di all-in sual. Victore Khvicha@livephotosport, il turnovercondiziona la community Inutile negarlo, dopo l’eliminazione delc’è un pizzico di sollievo da ...