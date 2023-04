Napoli, 3 Daspo per tifosi partenopei al “Maradona”: i motivi (Di giovedì 20 aprile 2023) La Questura adotta 3 Daspo per i tifosi del Napoli al “Maradona” per diversi motivi, in riferimento a tre partite diverse Il questore di Napoli ha adottato 3 Daspo, per periodi di uno e due anni, nei confronti di tre persone di 23, 37 e 47 anni. Come si apprende in queste ore, il 23enne, in particolare, durante l’incontro di calcio di Champions League Napoli-Eintracht Francoforte del 15 marzo scorso allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, aveva acceso e lanciato un fumogeno nel settore inferiore della curva B, pertanto era stato denunciato per accensione di fumogeni in occasione di manifestazioni sportive. Tre motivazioni diverse per i 3 Daspo comminati ai tifosi del ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 20 aprile 2023) La Questura adotta 3per idelal “” per diversi, in riferimento a tre partite diverse Il questore diha adottato 3, per periodi di uno e due anni, nei confronti di tre persone di 23, 37 e 47 anni. Come si apprende in queste ore, il 23enne, in particolare, durante l’incontro di calcio di Champions League-Eintracht Francoforte del 15 marzo scorso allo stadio Diego Armandodi Fuorigrotta, aveva acceso e lanciato un fumogeno nel settore inferiore della curva B, pertanto era stato denunciato per accensione di fumogeni in occasione di manifestazioni sportive. Tre motivazioni diverse per i 3comminati aidel ...

