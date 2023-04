Nadal annuncia | ' Non giocherò a Madrid e al Roland Garros'

(Di giovedì 20 aprile 2023) Dopo aver saltato i tornei di Montecarlo e Barcellona (attualmente in corso), Rafa hato di non essere ancora pronto per il Masters 1000 di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... kaino_dan : @GeorgeSpalluto ..in perfetto stile Nadal (basato sul bluff) il vecchio Rafa non annuncia ufficialmente il ritiro,… - theshieldofspo1 : Il maiorchino annuncia il ritiro dal torneo in territorio catalano #TSOS // #Nadal // #bcnopenbs // #ATP // #Tennis - Ubitennis : ATP 500 Barcellona, Nadal annuncia il forfait: 'Non mi sento ancora pronto' -

Dopo aver saltato i tornei di Montecarlo e Barcellona (attualmente in corso), Rafa ha annunciato di non essere ancora pronto per il Masters 1000 di ...' La realtà è che la situazione non è quella che ci saremmo aspettati - ammette- . Abbiamo .... Poi spiega: 'L'infortunio continua a non guarire e non riesco a lavorare su ciò di cui ho ...... perché è il mio club di adozione e giocare in casa è sempre un'emozione particolare", comincia così il post su instagram con il quale Rafail suo forfait da Barcellona. ' Non mi sento ...

ATP 500 Barcellona, Nadal annuncia il forfait: “Non mi sento ancora pronto” Ubitennis

In un video sui suoi canali social, il maiorchino annuncia il forfait nel torneo di casa. Le sue condizioni fisiche "non danno segni di miglioramento". L' entourage di Nadal preoccupato: la forma fisi ...Rafa Nadal salta anche Madrid: "Il recupero non è andato come previsto", le dichiarazioni del tennista spagnolo ...