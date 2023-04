Mutilazioni Genitali Femminili | dal Campidoglio l’impegno per prevenzione e informazione

Leggi su tuacitymag

(Di giovedì 20 aprile 2023) Approvato inil Protocollo d’Intesa per avviare una Rete Territoriale die contrasto dellesulle minori straniere nel territorio di Roma. Lesono riconosciute come forme di violenza di genere e violazioni dei diritti umani. Risultano estremamente dannose per la salute di bambine, ragazze e donne che le subiscono, come dimostrato da diversi studi che hanno stabilito le gravi, e spesso irreversibili, conseguenze psicofisiche sia a breve che a lungo termine.: i numeri della violenza Si calcola che siano circa 68 milioni le ragazze in tutto il mondo che rischiano di subire questa ...