Musica in lutto, addio al famoso cantante: è morto a soli 25 anni (Di giovedì 20 aprile 2023) lutto nel mondo della Musica: è morto giovanissimo il famoso artista. Tantissimi fan del cantante hanno scritto un messaggio di cordoglio sui social. I fan, sotto choc, sono scesi in strada a depositare fiori e peluche nel ricordo del giovane artista. Il ragazzo è stato trovato morto nel suo appartamento a soli 25 anni. (Continua dopo le foto) Leggi anche: "Non è l'Arena" ha chiuso i battenti, il commento di Michele Santoro da Lilli Gruber Leggi anche: "Uomini e Donne", Tina Cipollari sbrocca in diretta Tv: cos'è successo Moonbin è morto a soli 25 anni: addio al cantante coreano È morto Moonbin, star del K-pop, membro della ...

