Musetti-Norrie oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Barcellona 2023

Lorenzo Musetti se la vedrà contro Cameron Norrie nel terzo turno dell'ATP 500 di Barcellona 2023 (Spagna), torneo di scena sui campi in terra battuta della città catalana. L'azzurro vuole proseguire il suo momento positivo e, dopo i bei quarti a Monte-Carlo con tanto di vittoria ai danni di Djokovic, ha debuttato in Catalogna con un successo ai danni di Jason Kubler per 6-3 6-1. Musetti sfiderà ora il britannico Norrie, settima testa di serie che all'esordio ha liquidato in due set Kotov. Tra i due non ci sono precedenti, ma visto il momento di forma e la superficie secondo i bookmakers sarà il tennista italiano a scendere in campo con i favori del pronostico. In palio un posto ai quarti di finale contro Jannik Sinner o Yoshihito Nishioka.

