Musei Gli appuntamenti del fine settimana e del 25 aprile a Bologna e in città metropolitana

(Di giovedì 20 aprile 2023) Il Museo del Patrimonio Industriale per sabato alle 16 propone il laboratorio “Leggere e sperimentare in Museo: Infinito. I magici cicli dell’universo”, dedicato ai bambini dai 4 ai 6 anni. Per informazioni e prenotazione (obbligatoria e da effettuarsi entro le 13 di venerdì 21) a: telefono 0516356611 / mail: museopat@comune..it Alle Collezioni Comunali d’Arte sabato alle 16 visita guidata alla mostra Leggiadro Barocco. L’attività giovanile di Giuseppe Marchesi detto il Sansone. Informazioni: tel. 051 2193998 /arteantica@comune..it Tra i numerosiall’Orto Botanico ed Erbario, segnalimao sabato e domenica alle 10.30 “Tesori nascosti. Alla scoperta dell’Erbario”, visita guidata tematica per adulti e ragazzi dai 14 anni in su, accompagnati da un adulto. Inoltre, il ...

Musei, gli appuntamenti del fine settimana e del 25 aprile a Bologna ... Bologna metropolitana

Mostre e musei civici aperti - e orari straordinari per Palazzo dei Diamanti - a Ferrara il 25 aprile e il primo maggio. Nel complesso sono sette le esposizioni, in diverse sedi della città, a disposi ...Dopo la chiusura per lavori di riallestimento, dal 20 aprile riapre al pubblico il Museo Archeologico Statale di Arcevia. La struttura, che riunisce i materiali provenienti dal territorio comunale dal ...