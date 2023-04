Murdoch trema | altra causa miliardaria E ora è in dubbio il sostegno a Trump

... il 91enne Rupert, insieme con "la rossa", la britannica Rebekah Brooks, da sempre riverita e temuta dal mondo politico londinese e tornata ai vertici dell'imperonel 2015, come ...... il 91enne Rupert, insieme con "la rossa", la britannica Rebekah Brooks, da sempre riverita e temuta dal mondo politico londinese e tornata ai vertici dell'imperonel 2015, come ...

Murdoch trema, altra causa miliardaria. E ora è in dubbio il sostegno ... ilGiornale.it

Per Rupert Murdoch è stato forse il momento più imbarazzante (e costoso) della sua lunga carriera. Era dalla chiusura del suo tabloid britannico dalle uova d'oro, il News of the World, costretto a ...