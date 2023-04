Muore a 25 anni la star sudcoreana del K-pop Moonbin. L’etichetta: «Non siamo riusciti a proteggerti con il nostro amore» (Di giovedì 20 aprile 2023) «Grazie di tutto, Moon Bin. Scusaci perché il nostro amore non è riuscito a proteggerti». Con queste parole, L’etichetta discografica Fantagio ha annunciato sui social network la morte della star sudcoreana del K-pop, Moon Bin. Membro della boy band Astro fondata all’età di 18 anni, nonché ballerino e modello, il cantante del pop sudcoreano aveva 25 anni. I media locali spiegano che il giovane è stato stato trovato morto nel suo appartamento della capitale sudcoreana Seul, nel lussuoso quartiere Gangnam. Non sono stati rivelati i particolari del decesso, ma il comunicato di Fantagio chiede a tutti di «astenersi da segnalazioni speculative e malevole» in modo che la sua famiglia possa rendergli omaggio in pace. Si tratta dell’ennesimo ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 aprile 2023) «Grazie di tutto, Moon Bin. Scusaci perché ilnon è riuscito a». Con queste parole,discografica Fantagio ha annunciato sui social network la morte delladel K-pop, Moon Bin. Membro della boy band Astro fondata all’età di 18, nonché ballerino e modello, il cantante del pop sudcoreano aveva 25. I media locali spiegano che il giovane è stato stato trovato morto nel suo appartamento della capitaleSeul, nel lussuoso quartiere Gangnam. Non sono stati rivelati i particolari del decesso, ma il comunicato di Fantagio chiede a tutti di «astenersi da segnalazioni speculative e malevole» in modo che la sua famiglia possa rendergli omaggio in pace. Si tratta dell’ennesimo ...

