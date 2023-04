Muore a 25 anni la star del K-pop Moonbin (Di giovedì 20 aprile 2023) “Il 19 aprile, il membro degli Astro Moonbin ha lasciato il nostro mondo in modo improvviso, diventando una stella del cielo” ha annunciato la Fantagio su Twitter. Non sono stati rivelati i particolari del decesso, ma si chiede a tutti “di astenersi da chiacchiere speculative e maldicenti”. Media nazionali, che citano la polizia, riferiscono che Moonbin (all’anagrafe Moon Bin) è stato ritrovato privo di vita nel suo appartamento sito nel quartiere elegante di Gangnam nella capitale Seul. Moonbin, già attore e modello, ballerino si era unito agli Astro nel febbraio 2016. Anche la sorella Moon Sua è una cantante di K-pop e fa parte del gruppo femminile Billlie dal 2021. Secondo i primi rilievi svolti dalla polizia, Moonbin potrebbe essersi suicidato. Sulla salma e’ stata disposta l’autopsia. La morte di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 aprile 2023) “Il 19 aprile, il membro degli Astroha lasciato il nostro mondo in modo improvviso, diventando una stella del cielo” ha annunciato la Fantagio su Twitter. Non sono stati rivelati i particolari del decesso, ma si chiede a tutti “di astenersi da chiacchiere speculative e maldicenti”. Media nazionali, che citano la polizia, riferiscono che(all’anagrafe Moon Bin) è stato ritrovato privo di vita nel suo appartamento sito nel quartiere elegante di Gangnam nella capitale Seul., già attore e modello, ballerino si era unito agli Astro nel febbraio 2016. Anche la sorella Moon Sua è una cantante di K-pop e fa parte del gruppo femminile Billlie dal 2021. Secondo i primi rilievi svolti dalla polizia,potrebbe essersi suicidato. Sulla salma e’ stata disposta l’autopsia. La morte di ...

