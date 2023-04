Mucca cade accidentalmente in una buca | salvata dai Vigili del Fuoco FOTO

(Di giovedì 20 aprile 2023) Una disavventura in piena regola quella che ieri ha visto coinvolte cinque mucche. Una di loro è cadutain unamentre le restanti sono finite su un terrapieno dal quale non riuscivano a ridiscendere. Resosi necessario l’intervento dei pompieri che hanno tratto in salvo gli animali e riconsegnati poi al proprietario. Cane in fin di vita abbandonato tra feci e urine: salvato in extremis dalle Guardie Zoofile Lacaduta in unae l’intervento dei pompieri I fatti sono avvenuti ieri sera a Campagnano romano e precisamente sulla strada di Monte Gemini 32. A seguito della segnalazione, intervenuti idelcon la Squadra 31A di Campagnano ed il nucleo S.A.F che hanno provveduto a trarre in salvo gli animali. Nella fattispecie, una delle mucche è ...

E' stata salvata dall'elicottero in forza al reparto volo dei Vigili del fuoco di Bari, dopo essere caduta in un burrone, la mucca incinta che era scivolata in un dirupo nella Riserva dei Calanchi di Montalbano Jonico, nella provincia di Matera. Una mucca è caduta all'interno di una cisterna vuota in un terreno lungo la strada statale 118, nelle vicinanze del corso del fiume Platani, in territorio di Sant'Angelo Muxaro.

