(Di giovedì 20 aprile 2023) Tre direzioni su quattro in Champions League quest'anno, per lo spagnolo Del Cerro Grande , hanno coinvolto squadre italiane. Il gol di Barella al quarto d'ora ha bisogno di una rapida occhiata al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : La classifica della Moviola: la #Juve supera l'#Inter, la #Lazio è la big più aiutata - sportli26181512 : #Moviola Inter-Benfica, Lautaro spinge Gilberto: giusto annullare il gol: Terza direzione, su quattro in Champions… - infoitsport : Moviola Inter-Benfica: Lautaro Martinez gol annullato, manca un rosso - internewsit : Moviola Inter-Benfica: Lautaro Martinez gol annullato, manca un rosso - - InterJZ4Lamezia : Inter-Benfica, la moviola - Musa rischia il rosso. Dubbi sul 2-0 di Lautaro -

- Benfica, i casi da- Benfica, i precedenti di Del Cerro Grande con le due squadre. Erano 17 i precedenti delle squadre italiane con l'arbitro Del Cerro Grande terminati con 8 ...Tre direzioni su quattro in Champions League quest'anno, per lo spagnolo Del Cerro Grande , hanno coinvolto squadre italiane. Il gol di Barella al quarto d'ora ha bisogno di una rapida occhiata al ...A San Siro, il match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions trae Benfica: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Allo stadio San Siro,e Benfica si affrontano nel match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League ...

Inter-Benfica, la moviola - Musa rischia il rosso. Dubbi sul 2-0 di Lautaro Fcinternews.it

Terza direzione, su quattro in Champions League quest’anno, con una squadra italiana per lo spagnolo Del Cerro Grande. Musa su Calhanoglu: ineccepibile il giallo ...È Carlos Del Cerro l'arbitro scelto per dirigere Inter-Benfica, match valido per il ritorno dei Quarti di finale di Champions League. Il fischietto spagnolo ha come assistenti Barbero Sevilla e Porras ...