MOVIOLA – Fiorentina-Lech Poznan | secondo giallo risparmiato a Czerwinski | viola furiosi

(Di giovedì 20 aprile 2023) Al 30esimo del primo tempo fraPozan sono vibranti le polemiche del popoloper un doppioche manca al terzino destro della squadra polacca,. Un atteggiamento aggressivo delha fatto sì che i polacchi abbiano subito aperto le marcature, ma il rischio di subito qualche ripartenza letale dallaesiste ed reale. Era così per ilche manca ail quale si era fatto ammonire al 23esimo per poi rischiare grosso quando, in una ripartenza, era stato lasciato sul posto da un ispirato Sottil. Ilper trattenuta di mano era evidente, ma l’arbitro del match ha deciso di fischiare solo il fallo senza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Fiorentina-Lech Poznan, la MOVIOLA LIVE: Czerwinski era da rosso, i viola protestano per un rigore non dato: Di seg… - FiorentinaUno : Le analisi sulla prestazione dell'arbitro #Guida durante #FiorentinaAtalanta ?? - violanews : Nonostante le numerose proteste dell'Atalanta e di Gasperini, il rigore fischiato alla Fiorentina è netto. Toloi no… - infoitsport : Fiorentina-Atalanta, la MOVIOLA LIVE: mani Toloi in area, rigore viola - sportli26181512 : Fiorentina-Atalanta, la MOVIOLA LIVE: mani Toloi in area, rigore viola. Zapata chiede un penalty: Il posticipo del… -

Al Franchi, il match valido per il ritorno dei quarti di finale di Conference League trae Lech Poznan: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Allo stadio Franchi,e Lech Poznan si affrontano nel match valido per il ritorno dei quarti di finale di Conference League ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League:- Lech Poznan L'episodio chiave delladel match trae Lech Poznan, valido per il ritorno dei quarti di finale di Conference League 2022/23. Dirige la sfida l'...Il match valido per la 30ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Atalanta e: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Al Gewiss Stadium di Bergamo, Atalanta esi affrontano nel match valido per la 30° giornata di campionato di Serie A ...

Fiorentina-Lech Poznan, la MOVIOLA LIVE: Czerwinski era da rosso, i viola protestano per un rigore non dato ... Calciomercato.com

30' - Nico Gonzalez travolto in area sulla punizione susseguente, lungo controllo al Var, ma niente da fare. Sembrava rigore. 28' - Proteste di Sottil per una trattenuta di Czerwinski, già ammonito: l ...L’episodio arbitrale chiave del match valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League: moviola Fiorentina-Lech Poznan L’episodio chiave della moviola del match tra Fiorentina e Lech Poznan ...