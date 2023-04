Motomondiale | Marini | ' podio di Austin non deve essere un caso | voglio la prima vittoria'

(Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. - (Adnkronos) - Dopo il primoin carriera in top class conquistato adLucaguarda già oltre, al prossimo obiettivo. "Intanto sarà importante riconfermarsi e lottare per le posizioni che contano anche a Jerez e Le Mans - ha detto il pilota Mooney VR46 in diretta a Sky Sport 24 -. L'obiettivo è lottare per laè stato un gran weekend ma vorrei che anche gli altri siano sullo stesso livello". Il merito dei grandi risultati di questo inizio stagione sono da dividere tra team e pilota: "In questo momento la squadra sta facendo un ottimo lavoro, grazie a loro ho un pacchetto tecnico importante che mi permette di divertirmi sulla moto - ha aggiunto-. E poi io sono cresciuto tanto, mi sento più forte rispetto all'anno scorso". In studio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... corsedimoto : RIVINCITA MANCATA - Nel 2019 ad Austin Alex Rins spense il sogno di Valentino Rossi. Quattro anni dopo ha stoppato… - corsedimoto : MAMMA STEFANIA da un figlio all'altro: dopo aver palpitato per Valentino, adesso segue con ll fiato sospeso Luca Ma… - riccagalli : #MotoGp, Luca #Marini sulle orme di #Valentino #Rossi @VRRidersAcademy @Luca_Marini_97 - Luxgraph : MotoGP, Marini-Rins come con Valentino Rossi: “Ho cercato la vendetta” - Alberto_Today : Pagelle MotoGp Austin: Rins padrone di casa, Marini autorevole. Bagnaia deve riflettere, Martin deve calmarsi… -

'A Jerez sarà fondamentale partire davanti' Iltornerà nel weekend del 28 - 30 aprile ... 'L'anno scorso è stato un weekend complicato, ma lo fu anche ad Austin - conclude- . Quest'...... Graziano Rossi, poi perché il loro figlio, Valentino Rossi, ha passato 26 anni nelscrivendone la storia stessa e, adesso, perché l'altro figlio, Luca, non ci pensa nemmeno a ......anche il più difficile di Tommaso Maresca S i è appena conclusa la terza domenica del... Luca, sangue rosso e plasma giallo, ha conquistato il suo primo podio in MotoGP, e sembra non ...

Motomondiale: Marini, 'podio di Austin non deve essere un caso ... Civonline

Roma, 20 apr. – (Adnkronos) – Dopo il primo podio in carriera in top class conquistato ad Austin Luca Marini guarda già oltre, al prossimo obiettivo. “Intanto sarà importante riconfermarsi e lottare p ...Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...