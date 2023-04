MotoGp | Marini | “Il podio ad Austin non dovrà essere un caso Voglio la prima vittoria”

(Di giovedì 20 aprile 2023) Luca, dopo il secondo posto di, è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport. Il pilota dellaha chiarito come il suo primodella carriera nonun punto di arrivo, ma di partenza. Queste le parole di. Sulla prossima gara: “L’anno scorso è stato un weekend complicato, ma lo fu anche ad. Quest’anno non so bene cosa aspettarmi: Jerez è una pista molto diversa da, conta molto la qualifica e sarà fondamentale partire bene in entrambe le gare per fare il miglior risultato possibile. Tutti i piloti daranno qualcosa in più persubito nel Q2 e poi sarà una qualifica estrema: credo che sarà fondamentale qualificarci nei primi quattro“. Sul futuro: “Tanto sarà ...

Dopo il primo podio in carriera in top class conquistato ad Austin, Lucaadesso vuole il primo trionfo in: "Intanto sarà importante riconfermarsi e lottare per le posizioni che contano anche a Jerez e Le Mans ha detto il pilota Mooney VR46 in diretta a Sky ...'L'anno scorso è stato un weekend complicato, ma lo fu anche ad Austin - conclude- . Quest'anno non so bene cosa aspettarmi: Jerez è una pista molto diversa da Austin , conta molto la ...è stato autore di una splendida corsa premiata dal primo podio di una carriera in continua crescita , ancor più per la personalità e la sicurezza che ha messo oggi in pista e che conferma l'...

MotoGP 2023. Luca Marini sulla caduta di Pecco Bagnaia ad Austin: “Era più veloce e più stretto” - MotoGP Moto.it

