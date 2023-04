MotoGP, Enea Bastianini rientra a Jerez de la Frontera? I medici avrebbero dato l’ok. Marc Marquez ancora in bilico (Di giovedì 20 aprile 2023) Enea Bastianini dovrebbe essere della partita durante il Gran Premio di Spagna, programmato la prossima settimana a Jerez de la Frontera. È doveroso utilizzare il condizionale, poiché la notizia non è ancora ufficiale. Cionondimeno, il sito specializzato speedweek.com, generalmente bene informato sui fatti, ha dato pressoché per certo il rientro del venticinquenne riminese. Il centauro romagnolo si è fratturato la scapola destra in seguito a un contatto con Luca Marini durante la Sprint di Portimao. Dopo aver valutato il da farsi assieme a degli ortopedici, ha optato per evitare l’operazione e seguire un trattamento conservativo. La speranza era quella di tornate in azione già ad Austin, ma nella giornata di martedì 11, un test effettuato in pista con una moto stradale e il controllo ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023)dovrebbe essere della partita durante il Gran Premio di Spagna, programmato la prossima settimana ade la. È doveroso utilizzare il condizionale, poiché la notizia non èufficiale. Cionondimeno, il sito specializzato speedweek.com, generalmente bene informato sui fatti, hapressoché per certo il rientro del venticinquenne riminese. Il centauro romagnolo si è fratturato la scapola destra in seguito a un contatto con Luca Marini durante la Sprint di Portimao. Dopo aver valutato il da farsi assieme a degli ortopedici, ha optato per evitare l’operazione e seguire un trattamento conservativo. La speranza era quella di tornate in azione già ad Austin, ma nella giornata di martedì 11, un test effettuato in pista con una moto stradale e il controllo ...

