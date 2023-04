MotoGP | 20 anni fa moriva Daijiro Kato ‘Il messia’ del Sol Levante | il cui destino non si è mai compiuto

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 aprile 2023) Oggi cade il ventesimoversario della scomparsa di, il cui cuore smise di battere due settimane dopo l’incidente che, durante il Gran Premio del Giappone 2003, pose prematuramente fine alla sua vita. Il pilota nipponico merita di essere ricordato a dovere. In primis per il fascino e le dinamiche uniche della sua carriera, ma soprattutto in virtù di ciò che avrebbe potuto essere e invece non è stato, stroncato da uncrudele.compare sulla scena internazionale a Suzuka, nel 1996. Corre con una wild card in 250cc e da esordiente assoluto chiude terzo, battendo tutti i piloti Honda impegnati nel Motomondiale! Sparisce, nel senso di limitarsi a correre nel campionato giapponese, per riapparire in ambito iridato solo nel 1997. Stesso luogo, stessa classe, ancora wild card. ...