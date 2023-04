Morto per il crollo alla Galleria Umberto | dopo 9 anni nessun risarcimento 

(Di giovedì 20 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Signor sindaco, sono trascorsi quasi 9tragica morte di Salvatore Giordano colpito mentre passeggiava su via Toledo da alcuni ornamenti delladi Napoli che da mesi era interessata da crolli come la precedente amministrazione ben sapeva. Sarebbe stato sufficiente transennare il marciapiede sottostante per evitare la tragedia”. Rivolge un appello al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’avvocato Sergio Pisani, legale della famiglia di Salvatore Giordano, lo studente di 14di Marano di Napolia causa delle gravi ferite riportateessere stato colpitotesta da un grosso frammento di un fregio delladi Napoli, il il 5 luglio 2014. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : ''In Italia negli ultimi anni i cacciatori hanno steso per sbaglio 340 cristiani innocenti. Mentre gli orsi ne hann… - UKRinIT : Iryna sulla tomba di suo marito Yurii,che ha difeso l’???? dall’inizio dell’invasione della ????sul territorio????,ed è m… - fattoquotidiano : Il presidente sardo Christian #Solinas investito dall’ennesimo tsunami giudiziario. Le accuse vanno dalla corruzion… - UrielKali55 : @laura99164560 Non è morto per colpa dell'orsa. - Telebari : Studente Erasmus morto sulla SS 100, l'appello della mamma: 'Mandateci foto della festa per capire cosa è successo'… -

...X non si risparmia e anticipa gli avvenimenti del primo dei due film che concluderanno - almeno... con le uniche eccezioni di Paul Walker (in un incidente stradale nel novembre del 2013) e di ..."Suo figlio è" Una delle storie più toccanti è quella di Armando Sirizotti , Pescara. L'uomo si è subito messo in contatto con Ilaria Sbalcondividere quel dolore che da 20 anni non si ...Prima di tutto non è detto che Moff Gideon sia realmentetra le fiamme. Un vero cattivo del suo calibro potrebbe avere diverse vite a disposizione,cui non dovremmo stupirci qualora ...

Morto per un malore Giuseppe Angiulli I FUNERALI Prima Chivasso

Il Consiglio regionale ha esaminato e approvato a maggioranza il Programma regionale per le attività di sviluppo nel settore della Forestazione e per la gestione delle foreste per l'anno 2023. Sul pun ...Nella ricorrenza dei 500 anni dalla scomparsa di Luca Signorelli, il Museo Diocesano di Cortona inaugura un nuovo allestimento della sala che ospita le undici opere dell’artista e della sua bottega, t ...