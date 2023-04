Morto all' Aquila Sergeyevich Berezinsky Il fisico russo tra i fondatori della fisica astroparticella

(Di giovedì 20 aprile 2023) L'- IlVeniamin, considerato tra ire, si è spento a L'alla vigilia del suo 89/o compleanno. Lo rende noto la comunità scientifica del Gran Sasso Science Institute (Gssi) dove è stato docente e ricercatore. "Le sue ricerche sulla produzione dei cosiddetti neutrini di origine cosmica - viene ricordato sul sito Gssi - ebbero inizio negli anni Sessanta. In particolare, un articolo scritto insieme a Georgiy Zatsepin è stato pionieristico nello studio di questo fenomeno ed un punto di riferimento per tutti coloro che negli anni successivi si sono occupati di neutrini di alta energia. La sua attività scientifica ha spaziato dalle origini ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mattinodinapoli : Napoli, morto Ferderico Salvatore: addio all'istrionico chansonnier - fattoquotidiano : Il presidente sardo Christian #Solinas investito dall’ennesimo tsunami giudiziario. Le accuse vanno dalla corruzion… - Da9y93 : #chiesa figlio mio devi darti una svegliata però se vuoi giocare titolare. Ogni minimo fallo sembra sia morto. Quan… - marioricciard18 : RT @UngaroStefano: Oggi è morto il mio prof di storia e filosofia del liceo, che ha cambiato la vita a me e tanti altri. Cari prof del lice… - MassimoTorre51 : @SabbeRolo @SergioGhio2 @Ivan_il_lupo65 E storia amico mio Dovreste essere un po’ più moderni E non pensare sempre… -

Nessuna massa'addome era precedente in Kira. La situazione era urgente, ho chiesto aiuto, ho ribadito la volontà di pagare a rate, mi è stata negata. Mia sorella ha chiesto aiuto per pagare a ...Nonostante il discreto successo che questi dischi ebbero'epoca, Hurt ben presto scomparve nell'... nessuno si ricordò più di lui, molti lo diedero addirittura per. Solo quando il produttore ...In questo contesto, spicca la figura del medico Lucio Marrocco, direttore dell'UOC Prevenzione'Annunziata di Cosenza,tragicamente nel gennaio del 2021, che sarà ricordato nel corso dell'...

È morto Federico Salvatore: cantante e showman, l'apice della popolarità con Costanzo La Gazzetta dello Sport

La denuncia della madre del 29enne di Fasano, morto tra il 5 e il 6 marzo scorsi: le foto di Marcello Vinci usate per chattare dopo la sua morte ...Un uomo è stato trovato senza vita in aperta campagna a Massalengo, in provincia di Lodi. Ad allertare i soccorsi è stato un passante intorno alle 19 di oggi, giovedì 20 aprile, ma arrivati sul posto ...