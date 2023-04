Morto a 25 anni Moonbin, star del gruppo K-Pop Astro (Di giovedì 20 aprile 2023) (Adnkronos) – Morto Moonbin, membro del popolare gruppo K-pop Astro: aveva 25 anni. Secondo i media coreani il cantante e attore si sarebbe suicidato. Il manager di Moon ha allertato la polizia dopo averlo trovato privo di sensi, ha riferito Yonhap News TV. L’agenzia di Moon, la Fantagio Music, ha confermato la morte della star del K-pop in una dichiarazione condivisa su Twitter, scrivendo: “Il 19 aprile, Moonbin degli Astro ci ha lasciato improvvisamente ed è diventato una stella nel cielo”. Il 25enne, che faceva anche parte del gruppo Moonbin & Sanha, debuttò nel 2009 nel popolare K-drama ‘Boys Over Flowers’. Il gruppo Astro ha debuttato nel 2016 con il suo primo EP ‘Spring ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 aprile 2023) (Adnkronos) –, membro del popolareK-pop: aveva 25. Secondo i media coreani il cantante e attore si sarebbe suicidato. Il manager di Moon ha allertato la polizia dopo averlo trovato privo di sensi, ha riferito Yonhap News TV. L’agenzia di Moon, la Fantagio Music, ha confermato la morte delladel K-pop in una dichiarazione condivisa su Twitter, scrivendo: “Il 19 aprile,deglici ha lasciato improvvisamente ed è diventato una stella nel cielo”. Il 25enne, che faceva anche parte del& Sanha, debuttò nel 2009 nel popolare K-drama ‘Boys Over Flowers’. Ilha debuttato nel 2016 con il suo primo EP ‘Spring ...

