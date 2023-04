Morta la star coreana Moonbin: che cosa vuol dire K-pop (Di giovedì 20 aprile 2023) È morto ad appena 25 anni Moonbin, nome d’arte di Moon Bin, cantante del gruppo K-pop sudcoreano Astro. Il terribile annuncio è arrivato dai profili social della sua etichetta discografica Fantagio: “Grazie di tutto, Moon Bin. Scusaci perché il nostro amore non è riuscito a proteggerti”. Quella di Moonbin è una notizia tragica, che riporta con forza alla ribalta il tema dell’enorme pressione a cui sono sottoposte le giovani celebrità del pop coreano. Quello del 25enne, se confermato, non sarebbe il primo caso di suicidio tra gli idol, come vengono chiamati i cantanti delle band coreane. Ma scopriamo insieme cos’è il K-pop e qual è la sua storia segnata da successi e tragedie. K-pop: cos’è e cosa vuol dire Ma partiamo dalle basi. Il K-pop è il nome con cui viene indicato il pop coreano (Korean pop), un ... Leggi su dilei (Di giovedì 20 aprile 2023) È morto ad appena 25 anni, nome d’arte di Moon Bin, cantante del gruppo K-pop sudcoreano Astro. Il terribile annuncio è arrivato dai profili social della sua etichetta discografica Fantagio: “Grazie di tutto, Moon Bin. Scusaci perché il nostro amore non è riuscito a proteggerti”. Quella diè una notizia tragica, che riporta con forza alla ribalta il tema dell’enorme pressione a cui sono sottoposte le giovani celebrità del pop coreano. Quello del 25enne, se confermato, non sarebbe il primo caso di suicidio tra gli idol, come vengono chiamati i cantanti delle band coreane. Ma scopriamo insieme cos’è il K-pop e qual è la sua storia segnata da successi e tragedie. K-pop: cos’è eMa partiamo dalle basi. Il K-pop è il nome con cui viene indicato il pop coreano (Korean pop), un ...

