Morta la mamma di Totò Schillaci: “Le mie vittorie sono state anche le tue” (Di giovedì 20 aprile 2023) Grave lutto per Totò Schillaci. L’ex calciatore piange la scomparsa dell’adorata mamma Giovanna. La donna si è spenta all’età di Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di giovedì 20 aprile 2023) Grave lutto per. L’ex calciatore piange la scomparsa dell’adorataGiovanna. La donna si è spenta all’età di Perizona Magazine.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Addio alla stilista britannica Mary Quant, la 'mamma della minigonna'. Aveva 93 anni. Grazie a Quant nella second… - PalermoToday : E' morta la mamma di Totò Schillaci: 'Grazie, mi hai sempre dato tutto quello di cui un figlio ha bisogno'… - DirettaSicilia : Grave lutto per Totò Schillaci, è morta la mamma Giovanna - - Marzia49148312 : @SimonaMaya70 @SilviaDiDonato6 la mamma della mia amica, in 4 mesi l'hanno spostata in 10 ospedali diversi. Quando… - i91ltnv : mia mamma parlando con la segretaria del dottore fa che io ho un buon idolo e pensavo stesse parlando di louis infa… -