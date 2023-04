Morta in bici schiacciata dalla betoniera: la vittima era mamma di una bimba di 6 anni. Le telecamere hanno ripreso l'incidente (Di giovedì 20 aprile 2023) Si chiama ' angolo buio ', è il punto cieco nello specchietto retrovisore che gli autisti di grandi mezzi devono controllare girando a destra. Una piccola porzione che durante la svolta dura un paio ... Leggi su leggo (Di giovedì 20 aprile 2023) Si chiama ' angolo buio ', è il punto cieco nello specchietto retrovisore che gli autisti di grandi mezzi devono controllare girando a destra. Una piccola porzione che durante la svolta dura un paio ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rtl1025 : ?? #Milano: un bambino di 5 anni che stava imparando ad andare in #bici, ha urtato una donna #anziana che cadendo ha… - leggoit : #Milano Morta in bici schiacciata dalla betoniera: la vittima era mamma di una bimba di 6 anni - Lussy63 : @kabara79 Mesi fa , sempre a Milano è morta una mia concittadina che viveva in citta’ . Girava in bici schiacciata da una betoniera. - bizcommunityit : Morti sulle strade, a Milano ancora una vittima in bici: 39enne uccisa da betoniera. FOTO - SkyTG24 : Morti sulle strade, a Milano ancora una vittima in bici: 39enne uccisa da betoniera. FOTO -