(Di giovedì 20 aprile 2023) Intervista al sociologo bielorusso, tra i più attenti studiosi di internet, media e digitale: "I giornali devono aiutarci in quello che Kant chiamava l'uso pubblicoragione. Dubito che l'Ai farà arte, piuttosto spazzatura prevedibile, come Holliwood già fa da tempo. La Bay...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rcangelorociola : RT @giubot: Morozov: 'Il Garante su ChatGpt ha fatto bene. L'Ai della Silicon Valley va contrastata sul piano politico e filosofico' @rcan… - giubot : Morozov: 'Il Garante su ChatGpt ha fatto bene. L'Ai della Silicon Valley va contrastata sul piano politico e filoso… - LaStampa : Morozov: 'Il Garante su ChatGpt ha fatto bene. L'Ai della Silicon Valley va contrastata sul piano politico e filoso… -

propone una critica più profonda all'Intelligenza artificiale. "Va contrastata più per i ... Ildella Privacy italiano la scorsa settimana ha imposto ad OpenAi lo stop alla raccolta dei ...propone una critica più profonda all'Intelligenza artificiale. "Va contrastata più per i ... Ildella Privacy italiano la scorsa settimana ha imposto ad OpenAi lo stop alla raccolta dei ...Per questo ritengo che l'altolà emesso dalper la Protezione dei Dati Personali sia ... sistemi che però, come ha recentemente ricordato Evgenynel suo articolo su The Guardian non sono ...

Morozov: "Il Garante su ChatGpt ha fatto bene. L'Ai della Silicon Valley va contrastata sul piano politico... la Repubblica

Intervista al sociologo bielorusso, tra i più attenti studiosi di internet, media e digitale: "I giornali devono aiutarci in quello che Kant ...