Moonbin, trovato morto il cantante coreano: la star del K - pop aveva 25 anni. Fan sotto choc (Di giovedì 20 aprile 2023) Lutto nel mondo della musica . I social piangono la morte di Moonbin , star del K - pop , membro della boyband Astro dal 2016 e della suo sottogruppo Moonbin & Sanh. Il cantante aveva solo 25 anni.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nvughtyboy : RT @arohaitalia: [INFO] Oggi 19 aprile 2023 alle 20:10 KST Moonbin stato trovato morto nella sua residenza a Gangnam dal manager. Mandiamo… - raichi_am : tutto ciò non lo trovo giusto… ti ricordo per sempre così. l'unica cosa che posso fare è augurarmi che tu adesso,… - PURPLE_A82 : RT @Stefy_Desy: Non ci sono parole solo la speranza che Moonbin ora abbia trovato la pace. Una vita troppo giovane, un animo troppo sensibi… - fanpage : È morto Moonbin, attore e cantante, star della #Kpop. Il giovane aveva 25 anni ed è stato trovato senza vita nel su… - AndyNewspaper : RT @RaiNews: Privo di vita lo ha trovato il manager: Moonbin, star del K-pop, è morto a soli 25 anni nel suo appartamento a Seul (Corea del… -